Male Renk sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Renk, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,90%.

La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,99 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 64,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,35.

