Francoforte: giornata depressa per Renk
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk, con una flessione dell'1,93%.

La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Renk suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 52,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,88.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
