Francoforte: giornata depressa per Renk

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Renk
, con una flessione dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di Renk
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Renk
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 52,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)