Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 19:09
24.713 +0,23%
Dow Jones 19:09
46.065 +0,25%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: nuovo spunto rialzista per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Workday
Rialzo marcato per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
Condividi
```