New York: nuovo spunto rialzista per Coca Cola

Bene il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, con un rialzo del 2,56%.
