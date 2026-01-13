Milano
17:35
45.525
-0,45%
Nasdaq
18:35
25.802
+0,06%
Dow Jones
18:35
49.288
-0,61%
Londra
17:35
10.137
-0,03%
Francoforte
17:35
25.421
+0,06%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 18.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: nuovo spunto rialzista per Seagate Technology
New York: nuovo spunto rialzista per Seagate Technology
Migliori e peggiori
,
In breve
13 gennaio 2026 - 18.00
Seduta positiva per l'
azienda americana attiva nel settore storage
, che avanza bene del 2,59%.
Condividi
Leggi anche
New York: netto calo registrato da Seagate Technology
New York: Seagate Technology in rally
New York: rally per Seagate Technology
Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
Titoli e Indici
Seagate Technology Holdings
+2,15%
Altre notizie
New York: Seagate Technology, quotazioni alle stelle
Male Seagate Technology sul mercato azionario di New York
New York: acquisti a mani basse su Seagate Technology
A New York corre Seagate Technology
New York: in rally Seagate Technology
New York: scambi al rialzo per Seagate Technology
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto