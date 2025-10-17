Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:03
24.841 +0,74%
Dow Jones 21:03
46.272 +0,70%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: scambi in positivo per Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Estee Lauder
Apprezzabile rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age, in guadagno del 3,03% sui valori precedenti.
Condividi
```