Estee Lauder, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società leader nei trattamenti anti-age, che tratta in rialzo del 4,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Estee Lauder rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, l'azienda attiva nel mercato dei cosmetici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 115. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 125,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
