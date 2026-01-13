Estee Lauder, prevale lo scenario rialzista a New York

società leader nei trattamenti anti-age

S&P-500

Estee Lauder

azienda attiva nel mercato dei cosmetici

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 4,70%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 115. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 125,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)