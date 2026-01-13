Estee Lauder, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società leader nei trattamenti anti-age
, che tratta in rialzo del 4,70%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Estee Lauder
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, l'azienda attiva nel mercato dei cosmetici
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 115. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 125,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)