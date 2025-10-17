Milano 17:07
41.842 -1,26%
Nasdaq 17:07
24.680 +0,09%
Dow Jones 17:07
46.078 +0,27%
Londra 17:07
9.362 -0,79%
Francoforte 17:06
23.881 -1,61%

New York: spinge in avanti Kenvue

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Kenvue
Grande giornata per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,70%.
Condividi
```