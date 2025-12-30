Milano 17:35
New York: spinge in avanti Molina Healthcare

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che scambia in rialzo del 3,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Molina Healthcare rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Molina Healthcare è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 174,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 179,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
