New York: spinge in avanti Molina Healthcare

società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 3,85%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 174,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 179,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)