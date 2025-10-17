Parigi: scambi negativi per Thales

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che tratta con una perdita del 3,55%.
La tendenza ad una settimana di Thales
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 247,8 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 243. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 241,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)