Milano 10:15
46.869 +0,77%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:15
10.520 +0,46%
Francoforte 10:15
25.182 +1,31%

Parigi: scambi negativi per Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Sanofi
Sottotono il gruppo farmaceutico francese, che passa di mano con un calo del 3,46%.
Condividi
```