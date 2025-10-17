Milano 15:02
Perde Redcare Pharmacy N.V sul mercato di Francoforte

Perde Redcare Pharmacy N.V sul mercato di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che tratta in perdita del 4,72% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 82,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 90,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
