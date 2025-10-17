Perde Redcare Pharmacy N.V sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V
, che tratta in perdita del 4,72% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 82,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 90,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)