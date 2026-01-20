Milano 13:10
44.564 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:10
10.089 -1,04%
Francoforte 13:10
24.573 -1,55%

Francoforte: violenta contrazione per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Pressione su Redcare Pharmacy N.V, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,91%.

La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redcare Pharmacy N.V, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59,25 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 58,35.

