Milano 13:14
45.701 -0,33%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:14
10.237 -0,02%
Francoforte 13:14
25.285 -0,26%

Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V
Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che mostra un decremento del 3,30%.
Condividi
```