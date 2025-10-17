Piazza Affari: giornata depressa per Moltiply Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie
, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Moltiply Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,71%, rispetto a -4,29% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 39,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,7. Il peggioramento di Moltiply Group
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 39,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)