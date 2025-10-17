Milano 12:42
41.536 -1,98%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:42
9.324 -1,18%
Francoforte 12:42
23.772 -2,06%

Piazza Affari: giornata depressa per Moltiply Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Moltiply Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,71%, rispetto a -4,29% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 39,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,7. Il peggioramento di Moltiply Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 39,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```