Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:42
25.292 +0,09%
Dow Jones 18:42
50.394 +0,51%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Piazza Affari: seduta difficile per Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta difficile per Moltiply Group
Ribasso scomposto per il broker online per i mutui alle famiglie, che esibisce una perdita secca del 5,32% sui valori precedenti.
Condividi
```