Piazza Affari: scambi negativi per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rosso per il broker online per i mutui alle famiglie
, che sta segnando un calo dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Moltiply Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Moltiply Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)