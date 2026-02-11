Milano 9:29
46.622 -0,39%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:29
10.376 +0,22%
24.894 -0,38%

Piazza Affari: scambi negativi per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rosso per il broker online per i mutui alle famiglie, che sta segnando un calo dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Moltiply Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
