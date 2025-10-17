Milano 12:42
41.536 -1,98%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:42
9.324 -1,18%
Francoforte 12:42
23.772 -2,06%

Piazza Affari: movimento negativo per Fineco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul leader italiano nell'equity trading, che tratta con una perdita del 2,76%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fineco rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Fineco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
