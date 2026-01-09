Fineco piatta in Borsa nonostante nuovo Buy da Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Piazza Affari per Fineco
, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, nonostante l'avvio di copertura con raccomandazione "Buy"
da parte di Goldman Sachs
, che ha assegnato un target price di 25,30 euro per azione. Gli analisti hanno avviato la copertura anche su altre piattaforme di investimento europee come AJ Bell
(Neutral), Avanza Bank
(Neutral), Nordnet
(Buy) e Swissquote
(Neutral).Fineco si posiziona a 22,47 euro
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 22,87 e con più immediato supporto in avvicinamento a 22,27.