Milano 11:42
45.838 +0,42%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 11:42
10.240 +0,55%
Francoforte 11:41
25.284 -0,01%

Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano

Giornata negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 25.250,35 punti, in calo dello 0,79%.
