Milano 15:07
45.692 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:07
9.974 +0,23%
Francoforte 15:07
24.727 +0,76%

Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono l'azienda nota per i piumini, che passa di mano con un calo del 2,01%.
