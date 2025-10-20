Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

A New York, forte ascesa per Moderna

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Moderna
(Teleborsa) - Rialzo per la società americana di biotecnologia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,54%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moderna, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Moderna confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,5 USD con primo supporto visto a 26,64. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
