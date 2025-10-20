A New York, forte ascesa per Moderna

(Teleborsa) - Rialzo per la società americana di biotecnologia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moderna
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Moderna
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,5 USD con primo supporto visto a 26,64. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)