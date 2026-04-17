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Perde Alnylam Pharmaceuticals sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Alnylam Pharmaceuticals sul mercato di New York
Ribasso per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che passa di mano in perdita del 4,10%.
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