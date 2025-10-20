Milano 13:19
42.315 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:20
9.389 +0,37%
Francoforte 13:19
24.096 +1,11%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.247,1 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.247,1 in apertura.
