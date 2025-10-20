Milano 13:25
42.288 +1,27%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:25
9.389 +0,36%
Francoforte 13:24
24.099 +1,12%

Francoforte: in calo Aixtron

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Aixtron, che tratta con una perdita dell'1,96%.

Lo scenario su base settimanale di Aixtron rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Aixtron suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,49 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,24.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
