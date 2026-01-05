Francoforte: su di giri Aixtron

(Teleborsa) - Rialzo per Aixtron
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Aixtron
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)