Milano 14:55
45.694 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:55
9.978 +0,27%
Francoforte 14:55
24.708 +0,69%

Francoforte: su di giri Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: su di giri Aixtron
(Teleborsa) - Rialzo per Aixtron, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```