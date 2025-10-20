Milano 13:25
42.288 +1,27%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:25
9.389 +0,36%
Francoforte 13:24
24.099 +1,12%

Francoforte: pioggia di acquisti su Renk

Francoforte: pioggia di acquisti su Renk
(Teleborsa) - Effervescente Renk, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,87%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Renk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 65,38 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 68,05. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 63,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
