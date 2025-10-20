GOLD del 17/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre
Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,76% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.347,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.131,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.562,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)