GOLD del 17/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 ottobre

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,76% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.347,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.131,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.562,7.


Ufficio Studi Teleborsa
