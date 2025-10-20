Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,89%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,61 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,85. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)