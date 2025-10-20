Milano 13:27
42.300 +1,30%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:27
9.388 +0,35%
Francoforte 13:26
24.104 +1,14%

Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Babcock International Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,61 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,85. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
