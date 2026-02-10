Londra: giornata negativa in Borsa per Babcock International Group

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, che soffre con un calo del 6,72%.
L'andamento di Babcock International Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Babcock International Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,8 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)