New York: exploit di Salesforce

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che scambia in rialzo del 4,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Salesforce
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,79%, rispetto a +2,34% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di medio periodo di Salesforce
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 256,5 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 265,9, mentre il primo supporto è stimato a 247,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)