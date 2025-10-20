Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: exploit di Salesforce

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che scambia in rialzo del 4,18%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,79%, rispetto a +2,34% dell'indice americano).


Lo status tecnico di medio periodo di Salesforce ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 256,5 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 265,9, mentre il primo supporto è stimato a 247,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
