Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: pioggia di acquisti su Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Super Micro Computer
Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,84%.
Condividi
```