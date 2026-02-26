New York: violenta contrazione per Super Micro Computer

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che mostra un -5,56%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Super Micro Computer
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,07 USD, mentre il primo supporto è stimato a 30,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)