Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:41
24.908 -1,66%
Dow Jones 18:41
49.291 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: violenta contrazione per Super Micro Computer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un -5,56%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Super Micro Computer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,07 USD, mentre il primo supporto è stimato a 30,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
