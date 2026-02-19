Milano
17:35
45.794
-1,22%
Nasdaq
18:23
24.820
-0,32%
Dow Jones
18:23
49.421
-0,49%
Londra
17:35
10.627
-0,55%
Francoforte
17:35
25.044
-0,93%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 18.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: exploit di Super Micro Computer
New York: exploit di Super Micro Computer
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 18.00
Rialzo per il
fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,40%.
Condividi
Leggi anche
New York: allunga il passo Super Micro Computer
Vola a New York Super Micro Computer
Vola a New York Super Micro Computer
New York: sell-off per Super Micro Computer
Titoli e Indici
Super Micro Computer
+5,72%
Altre notizie
New York: luce verde per Super Micro Computer
New York: Super Micro Computer sale verso 31,54 USD
New York: giornata negativa in Borsa per Super Micro Computer
New York: si muove a passi da gigante Super Micro Computer
New York: Super Micro Computer in rally
New York: exploit di Advanced Micro Devices
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto