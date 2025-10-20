Milano 20-ott
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice del settore alimentare italiano

Performance positiva per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura precedente.
