Londra: risultato positivo per RELX

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che avanza bene dell'1,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di RELX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 34,86 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 35,31, mentre il primo supporto è stimato a 34,41.

