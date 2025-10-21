Londra: risultato positivo per RELX

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, che avanza bene dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di RELX
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 34,86 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 35,31, mentre il primo supporto è stimato a 34,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)