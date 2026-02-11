Londra: in calo RELX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di RELX
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per RELX
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,39 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 21,16. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)