Londra: in calo RELX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per RELX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,39 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 21,16. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,13.

