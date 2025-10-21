Milano 17:35
New York: positiva la giornata per 3M

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso industriale, in guadagno del 2,90% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a 3M rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del gigante della manifattura è in rafforzamento con area di resistenza vista a 161,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 154,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 168,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
