New York: si concentrano le vendite su 3M

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso industriale
, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3M
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del gigante della manifattura
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 171,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 168,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 173,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)