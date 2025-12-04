Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:50
25.559 -0,18%
Dow Jones 18:50
47.873 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su 3M
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso industriale, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3M, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del gigante della manifattura rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 171,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 168,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 173,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
