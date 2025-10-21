New York: senza freni Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Lululemon Athletica
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,73%, rispetto a +1,29% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve di Lululemon Athletica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 181,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 175,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 188,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)