Milano 13:39
46.668 +0,34%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:39
10.485 +0,13%
Francoforte 13:39
25.192 +1,35%

Parigi: senza freni Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: senza freni Legrand
Effervescente il Gruppo industriale francese, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.
Condividi
```