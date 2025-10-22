Milano 11:58
42.429 -0,51%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:58
9.500 +0,77%
Francoforte 11:57
24.278 -0,21%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Sostanziale invarianza per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un 0%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.770,8. Rischio di discesa fino a 6.664,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6.877,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
