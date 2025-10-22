Milano 17:17
42.279 -0,87%
Nasdaq 17:17
24.957 -0,68%
Dow Jones 17:17
46.813 -0,24%
Londra 17:17
9.532 +1,11%
Francoforte 17:17
24.181 -0,61%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Food & Beverage

In rialzo il settore Alimentare europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 453,38 punti.
