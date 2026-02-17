Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:44
24.675
-0,23%
Dow Jones
17:44
49.535
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 18.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: calo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Food & Beverage
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
17 febbraio 2026 - 17.00
Perde terreno il
settore Alimentare europeo
, che retrocede a 475,2 punti, ritracciando dello 0,88%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: l'EURO STOXX Food & Beverage in forte calo
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Titoli e Indici
Euro Stoxx Food & Beverage
-0,81%
Altre notizie
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Food & Beverage
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto