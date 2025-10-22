Milano 12:02
Francoforte: giornata depressa per Aixtron

(Teleborsa) - Pressione su Aixtron, che tratta con una perdita del 2,80%.

Il movimento di Aixtron, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di medio periodo di Aixtron ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 13,35 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 13,62, mentre il primo supporto è stimato a 13,08.

