Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Avanza Flatexdegiro
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Flatexdegiro
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 32,71 Euro. Primo supporto visto a 31,99. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31,73.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)