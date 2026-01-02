Milano 14:02
45.229 +0,63%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:02
9.972 +0,41%
Francoforte 14:02
24.573 +0,34%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per RWE
Balza in avanti la compagnia energetica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
Condividi
```