Milano 13:58
44.522 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:58
9.868 -0,03%
Francoforte 13:58
24.317 -0,09%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental
Bene la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un rialzo del 2,15%.
Condividi
```