Milano 12:02
42.426 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:02
9.505 +0,82%
Francoforte 12:02
24.287 -0,18%

Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di armamenti e componenti per automobili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Rheinmetall AG ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.844,7 Euro. Supporto a 1.807,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.882,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```