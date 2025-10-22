Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Rheinmetall AG
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.844,7 Euro. Supporto a 1.807,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.882,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)