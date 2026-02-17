Milano 17:35
Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di armamenti e componenti per automobili, con un ribasso del 2,10%.

La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le tendenza di medio periodo di Rheinmetall AG si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.616,3 Euro. Supporto stimato a 1.565,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.667,3.

